Луценко похвалився перед депутатами годинником вартістю понад 11 тисяч доларів (фото)

У голови фракції Блоку Петра Порошенка Юрія Луценка на засіданні Верховної Ради України помітили годинник вартістю понад 11 тисяч доларів.

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Фотографію опублікували активісти групи "Депутати. ФотоЛікс" на сторінці у Facebook.

"Ulysse Nardin Юрія Луценка за 11,200 $. Чекаємо відповіді, що це все бізнес дружини", - йдеться у повідомленні.