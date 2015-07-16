Луценко похвалився перед депутатами годинником вартістю понад 11 тисяч доларів (фото)

14:33, 16 липня 2015
Політика
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У Луценка на засіданні Ради помітили годинник Ulysse Nardin.

Луценко (праворуч) показав свій дорогий годинник / Фото УНІАН

У голови фракції Блоку Петра Порошенка Юрія Луценка на засіданні Верховної Ради України помітили годинник вартістю понад 11 тисяч доларів.

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Фотографію опублікували активісти групи "Депутати. ФотоЛікс" на сторінці у Facebook.

"Ulysse Nardin Юрія Луценка за 11,200 $. Чекаємо відповіді, що це все бізнес дружини", - йдеться у повідомленні.

Ulysse Nardin Юрія Луценка за 11,200$. Очікуємо відповіді, що то все бізнес дружини.

Posted by Депутати.ФотоЛікс on 15 липня 2015 р.

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