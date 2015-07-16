У Порошенка помітили розумний годинник Apple Watch (фото)

Про це повідомили фоторепортери з групи Депутати.ФотоЛікс на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що вартість такого годинника на момент появи на ринку становила від $349 до $10 тис. залежно від модифікації.

З таким аксесуаром помітили і спікера Ради Володимира Гройсмана.

Apple watch вже красуються і на руці Президента. Як бі написавши Лайфньюз: «Це прямий зв'язок із Держдепом» :) Posted by Депутати.ФотоЛікс on 16 Липень 2015 р.

Раніше сьогодні у голови фракції Блоку Петра Порошенка Юрія Луценка на засіданні Верховної Ради України помітили годинник вартістю понад 11 тис. доларів.