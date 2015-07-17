Порошенко і Рютте обговорили стан розслідування катастрофи літака MH17

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент висловив співчуття народові Королівства Нідерланди у зв’язку з річницею збиття літака MH17

«Малайзійських авіаліній». «Сьогодні, які і рік тому, наш народ засуджує цю трагедію і висловлює підтримку й щирі співчуття родинам і близьким загиблих», – наголосив він.

Порошенко і Рютте обговорили стан розслідування катастрофи та домовилися і надалі вживати усіх необхідних заходів для реалізації спільної ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України стосовно заснування міжнародного кримінального трибуналу з метою притягнення до відповідальності винних у злочинах, пов'язаних зі збиттям літака.

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У цьому зв’язку було домовлено доручити главам зовнішньополітичних відомств «п’ятірки» узгодити спільні кроки для просування проекту резолюції та статуту трибуналу в рамках Ради безпеки ООН.

Співрозмовники підкреслили, що цей злочин становить загрозу для миру та міжнародної безпеки загалом і має бути належним чином розслідуваний, а винні – покарані. «Безкарність у цій справі створює небезпечний прецедент», – додав президент України, підкреслюється в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом і Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Порошенко висловив стурбованість продовженням ескалації на Донбасі і закликав до повного виконання Мінських домовленостей.