У Шокіна наполягатимуть, щоб Інтерпол розблокував інформацію щодо розшуку Януковича

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, 17 липня до ГПУ з Генерального секретаріату Інтерполу надійшов лист з інформацією про оскарження адвокатами Януковича до суду в Ліоні рішення Генерального секретаріату Інтерполу від 9 січня 2015 року про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

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Також представники штаб-квартири повідомили ГПУ, що у зв'язку зі скаргою Януковича Комісія з контролю файлів Інтерполу рекомендувала Генеральному секретаріату тимчасово, до наступної сесії 23-25 вересня цього року, заблокувати інформацію щодо міжнародного розшуку зазначеної особи.

Таким чином, інформація щодо розшуку Януковича з бази даних Інтерполу наразі не є доступною для держав-членів та широкого загалу на офіційному веб-сайті організації.

Одночасно у листі Інтерполу висловлено прохання про надання роз'яснень положень законодавства України стосовно спеціального досудового розслідування (in absentia) та уточнення окремих аспектів оголошення розшуку Януковича.

"Запитувана інформація невідкладно, того ж дня була надіслана Генеральною прокуратурою України на адресу Генерального секретаріату Інтерполу", - запевнили у ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, в Українському бюро запевнили, що Інтерпол обмежив доступ до файлу розшуку колишнього президента України Януковича тимчасово.