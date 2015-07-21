Інтерпол більше не шукає Януковича

Сторінка, де раніше були дані Януковича, на сайті Інтерполу тепер порожня.

Варто зазначити, що у прес-релізі англійської адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson, зазначається, що Інтерпол зняв «червону картку», (що вказує на запит Інтерполу про пошук місця розташування і в подальшому арешт розшукуваного) щодо колишнього президента України після того, як юристи подали скаргу, заявивши, що кримінальна справу проти Януковича має політичний характер.

У зв'язку з цим Інтерпол прибрав його ім'я з переліку розшукуваних осіб на своєму сайті.

У свою чергу у правоохоронних органах підтвердили, що Інтерпол зняв із сайту повідомлення про розшук екс-президента Віктора Януковича, повідомляє "Українська правда".

"Це рішення секретаріату штаб-квартири Інтерполу на підставі скарги Януковича", - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня колишній президент України Віктор Янукович потрапив до списку осіб Інтерполу, які перебувають у міжнародному розшуку.

Відповідна інформація була розміщена на сайті Інтерполу в розділі „Особи, які розшукуються”.

В анотації сказано, що Янукович розшукується судовою владою України для судового переслідування та відбування покарання.

Після персональних даних щодо дати та місця народження, національності та якими мовами він володіє, Інтерпол вказує, що Януковича звинувачують у привласненні, розтраті та зловживаннях, які були здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою.

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Раніше глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook написав, що Інтерпол 12 січня оголосив у розшук екс-президента Януковича, екс-прем'єра Миколу Азарова та низку інших колишніх високопосадовців України.

"Оголошені в міжнародний розшук Інтерполу (червона картка - затримання для екстрадиції в Україну): Янукович Віктор Федорович, Янукович Олександр Вікторович, Азаров Микола Янович, Богатирьова Раїса Василівна, Колобов Ю.В. (екс-міністр фінансів України), Дзекон Р.Б. (екс-керівник Укртелекому)", – повідомив він.

За словами Авакова, таке рішення Інтерпол прийняв "через кілька місяців з моменту звернення в березні 2014 року".

Також він нагадав, що раніше в розшук Інтерполом були оголошені Едуард Ставицький, Сергій Курченко, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Андрій Ігнатов, Олександр Динник.

Як повідомлялося, екс-президент Янукович втік з України до Росії в ніч на 23 лютого.