СБУ перевірить інформацію щодо погроз вбивства Шокіна

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«У зв'язку із зверненням Генерального прокурора України Служба безпеки перевіряє інформацію щодо можливих загроз безпеці Віктора Шокіна, пов’язаних з його професійною діяльністю. Про підозри щодо свого фізичного знищення за антикорупційну діяльність Генеральний прокурор повідомив сьогодні на брифінгу для представників ЗМІ», - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час брифінгу генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про те, що його збираються фізично знищити.

«Маю обґрунтовані підстави вважати, що відносно мене готуються різного роду провокації, в тому числі з моїм здоров’ям. І на жаль, у зв’язку з тим, що я став на шлях боротьби з корупцією на всіх напрямках, я заважаю багатьом видобувати незаконно бурштин, пісок, заважаю іншим незаконним оборудкам я маю обґрунтовані підстави вважати, що мене хочуть знищити фізично», - заявив він.