Савченко заявила, що готова до суду в Росії: Справедливість буде незалежно від вироку

Українська льотчиця, народний депутат України Надія Савченко, яка незаконно утримується в Росії, готова до суду.

Про це вона написала у своєму листі, який опублікував у Twitter один з адвокатів української льотчиці Марк Фейгін.

«З матеріалами справи я і мої адвокати Марк Фейгін, Микола Полозов та Ілля Новіков ознайомилися, до суду готові. Боротися будемо разом і до переможного кінця», - підкреслила Савченко.

Вона наголосила, що матеріали справи повністю сфабриковані і брехливі. «Але справедливість буде незалежно від безчесного вироку суду», - переконана Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

2 липня у Слідчому комітеті повідомили, що Савченко і троє її адвокатів завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в Росії.