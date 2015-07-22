ЗМІ: новим головою Луганської області стане волонтер Тука
Президент Петро Порошенко збирається представити на Луганщині нового керівника області, яким буде призначено Георгія Туку.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника, близького до Адміністрації президента.
"Так, президент збирається представити там нового очільника", - сказав УП співрозмовник.
Згідно з повідомленням прес-служби президента, Порошенко вже відбув на Луганщину.
Читайте такожПорошенко виступає за волонтерський контроль над боротьбою з корупцією в зоні АТОЗа словами співрозмовника, там Порошенко має провести нараду, на якій і відбудеться представлення.
Співрозмовник також підтвердив, що на посаду голови Луганської обладміністрації буде призначено волонтера Георгія Туку.
Тука останнім часом брав активну участь у боротьбі з контрабандою через лінію розмежування на Луганщині.
Попередній голова Луганської обласної адміністрації Геннадій Москаль був звільнений у зв'язку з призначенням головою Закарпаття.