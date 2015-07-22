ЗМІ: новим головою Луганської області стане волонтер Тука

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника, близького до Адміністрації президента.

"Так, президент збирається представити там нового очільника", - сказав УП співрозмовник.

Згідно з повідомленням прес-служби президента, Порошенко вже відбув на Луганщину.

Читайте такожПорошенко виступає за волонтерський контроль над боротьбою з корупцією в зоні АТОЗа словами співрозмовника, там Порошенко має провести нараду, на якій і відбудеться представлення.

Співрозмовник також підтвердив, що на посаду голови Луганської обладміністрації буде призначено волонтера Георгія Туку.

Тука останнім часом брав активну участь у боротьбі з контрабандою через лінію розмежування на Луганщині.

Попередній голова Луганської обласної адміністрації Геннадій Москаль був звільнений у зв'язку з призначенням головою Закарпаття.