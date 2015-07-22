Оприлюднено указ президента про призначення Туки головою Луганської ОДА

Іншим своїм указом президент звільнив Юрія Клименка з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Луганської ОДА.

Оприлюднено указ президента Петра Порошенка про призначення Георгія Туки головою Луганської обласної державної адміністрації. Текст документу обнародуваний на сайті глави держави. Іншим своїм указом президент звільнив Юрія Клименка з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Луганської ОДА. Читайте такожПорошенко дав перше завдання новому очільнику Луганщини Як повідомляв УНІАН, 15 липня президент звільнив Геннадія Москаля з посади голови Луганської ОДА, призначивши його керівником Закарпатської обладміністрації. Того ж дня Порошенко призначив т.в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Клименка. Сьогодні президент представив Туку як голову ОДА активу Луганської області.

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