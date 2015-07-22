Оприлюднено указ президента про призначення Туки головою Луганської ОДА
16:30, 22 липня 2015Політика
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Іншим своїм указом президент звільнив Юрія Клименка з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Луганської ОДА.
Петро Порошенко і Георгій Лою / Фото УНІАН
Оприлюднено указ президента Петра Порошенка про призначення Георгія Туки головою Луганської обласної державної адміністрації.
Текст документу обнародуваний на сайті глави держави.
Іншим своїм указом президент звільнив Юрія Клименка з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Луганської ОДА.
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Як повідомляв УНІАН, 15 липня президент звільнив Геннадія Москаля з посади голови Луганської ОДА, призначивши його керівником Закарпатської обладміністрації.
Того ж дня Порошенко призначив т.в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Клименка.
Сьогодні президент представив Туку як голову ОДА активу Луганської області.
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