Заступником Саакашвілі стане дочка відомого російського міністра Єгора Гайдара
Офіційного призначення ще не було — його найближчим часом підпише президент.
Про це повідомляє видання "Думская".
Щойно губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі представив свого нового заступника — російського опозиційного політика і громадського діяча Марію Гайдар.
За словами Саакашвілі, вона займатиметься соціальною сферою.
Офіційного призначення ще не було — його найближчим часом підпише президент.
"На Одесу дивиться вся Україна, вся Європа і вся Росія. І успішні зміни в Одесі вплинуть на ситуацію в світі, — сказала Гайдар після подання. — Я хочу, щоб українці знали, що російський народ — це не тільки уряд. І там є люди, які дивляться на вашу країну з надією".
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Марія Гайдар також відома як журналіст радіо "Ехо Москви". Вона доводиться дочкою Єгору Тимуровичу Гайдару і правнучкою письменника Аркадія Гайдара.