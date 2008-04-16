Тимошенко розказала Європі, чим збирається лікувати Україну
Із виступу на сесії ПАРЄ
|Юлія Тимошенко. Фото REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.
«Весь політикум України дійшов висновку, що поки наші партії наберуться досвіду, може бути таке обмеження, що на певний час переходити з фракції до фракції неможливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що в Україні, на відміну від більш розвинених демократій, були випадки, коли лише протягом одного року понад 40 депутатів «імігрували» з однієї фракції до іншої.
Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що кожна країна має власний спосіб будівництва системи управління, відмінний від інших.
«Для кожної країни – ліки свої», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Рада Європи неодноразово висловлювала негативне ставлення до запровадження в Україні імперативного мандату для депутатів Верховної Ради України і місцевих рад.