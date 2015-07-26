На місці побиття соціолога в Чернігові затримали заступника голови Дніпропетровської ОДА - кандидат у депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат сказав сьогодні на брифінгу.

"Я сам об'їжджав ряд дільниць, я особисто був присутній на той момент, коли пан Пригунов, нинішній заступник губернатора (Дніпропетровської області) від "Блоку Петра Порошенка" вдарив дівчину, приїхав туди пан Павелко, народний депутат і його безпосередній друг, а також дядько пана Березенка, пан Матвієнко", - розповів він.

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Кандидат у депутати зазначив, що ці особи "намагалися не допустити затримання Пригунова".

За його словами, на місце події прибули народні депутати від Радикальної партії і від міжфракційної парламентської групи "УКРОП", які наполягли на тому, щоб заступника губернатора Дніпропетровської області було затримано.

За даним фактом потерпіла написала заяву в міліцію.

Довідка УНІАН. В Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працюють 83 дільниці.