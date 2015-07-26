КВУ нарахував до 40 псевдожурналістів у Чернігові, але вважає виборчий процес в цілому якісним

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у дискусійному клубі "Експертна думка" повідомив керівник організації Олексій Кошель.

За його словами, представники КВУ затримали дві групи псевдожурналістів, які зареєструвалися від видання "Точка зору". Зроблено відповідне звернення до правоохоронних органів. Також двоє людей перебувають у міліцейському відділку.

Кошель зазначив, що він особисто затримав людину із посвідченням №39, тому є підстави вважати, що на виборчих дільницях округу №205 перебувають понад 40 таких "журналістів", що є, на його думку, серйозною мережею. Керівник КВУ вбачає загрозу перебування на дільницях сторонніх осіб під час підрахунку голосів і транспортування бюлетенів. Адже навіть незначна кількість людей можуть пошкодити документацію, чи вчинити інші дії, щоб результати виборів на дільниці визнати недійсними.

Читайте такожКВУ вимагає розслідувати появу на дільницях Чернігова осіб з підробленими посвідченнями журналістаУ цілому станом на 15.00 голова КВУ назвав виборчий процес "достатньо якісним на фоні брудної передвиборчої кампанії".

Серйозних порушень, що можуть вплинути на результат волевиявлення чернігівців, поки що не зафіксовано.

Координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська також висловила занепокоєння перебуванням на виборчих дільницях представників неіснуючих ЗМІ. З цим питанням вона звернулася до керівництва УМВС в області. За її інформацією, відбувається певна рокіровка цих представників з однієї дільницю на іншу, люди змінюють посвідчення і по суті незаконно перебувають на дільницях.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище. До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.