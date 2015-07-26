Депутат заявляє, що міліція у Чернігові підкинула двом активістам зброю та незаконно заарештувала

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

”З першого дня команда партії влади була зорієнтована на те, щоб представити нас бандитами, терористами, екстремістами, власне кажучи, все це ми бачили на Майдані, починаючи з кривавого розгону студентського Віче”, - заявив Денисенко.

”Я у свою чергу хочу вам сказати, повідомити вам, що ми маємо як мінімум вже двох політичних в`язнів, двох в`язнів сумління, тут в Чернігові, людей, які незаконно були затримані, заарештовані, знаходяться у слідчому ізоляторі”, - наголосив Денисенко.

Депутат розповів, що має на увазі активіста кампанії ”Стоп підкуп” Олександра Породька, якому, за його даними, правоохоронці підкинули пістолет, сфабрикували його причетність до дзвінків із замінування, швидко провели суд та заарештували.

Окрім того, він додав, що другим політв`язнем є один із керівників самооборони міста Прилуки Юрій Щуковський, який забезпечував безпеку на агітаційних наметах кандидата в депутати Геннадія Корбана. У активіста кілька днів тому вдома провели обшук. ”Йому ті ж самі менти підкинули гранату”, - зазначив депутат.

”Я офіційно заявляю, що у жодного працівника штабу Корбана немає незареєстрованої зброї. Немає зброї взагалі ніякої”, - заявив Денисенко, підкресливши, що зараз зі сторони влади відбувається навмисне підкидання зброї активістам і неправдиве висвітлення інформації про опонентів, яка у підсумку є фальшивою.

”Сьогодні Порошенко робить все, щоб перетворити вибори у Чернігові на передмайданні. Ми звертаємося до президента схаменутися, не ставити на кін перемоги тридцятилітнього завгоспа-мажора, ні свою особисту репутацію політичну, ні мир влади і спокій у цій країні. Врешті решт нам ще доведеться відповідати перед різного роду моніторинговими міжнародними місіями, чому, хто, і як фальсифікував вибори у Чернігові”, - наголосив Денисенко.

Також Денисенко прокоментував інформація про велику кількість депутатів від фракції ”Блоку Петра Порошенка” в день голосування у Чернігові.

”Тут знаходиться тільки близько половини фракції ”Блоку Петра Порошенка”. Народні депутати від цієї фракції, це мінімум 70 людей... (Вони) поводяться не просто зухвало, а підміняють собою органи внутрішніх справ, і здійснюють затримання, крутять руки журналістам, крутять руки офіційним спостерігачам, виводять їх з виборчих дільниць, абсолютно невмотивована, тільки для того, щоб заголити виборчу дільницю, звільнити від незалежних спостерігачів, від спостерігачів команди Корбана, - зазначив Денисенко.

Депутат пояснив, що це сприяє підготовці до проведення масової фальсифікації результатів.

”Все, що зараз відбувається, це велика зачистка чернігівських виборчих дільниць від кандидатів і їхніх команд, які не представляють партію влади, зокрема ”Блок Петра Порошенка”, - сказав Денисенко.

На його переконання, такі дії забезпечують прикриття для масової фальсифікації виборів в інтересах провладного кандидата Сергія Березенка.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище. До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.