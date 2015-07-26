У Чернігові правоохоронці запобігли протистоянню біля ДВК представників двох політсил
У Чернігові правоохоронці запобігли протистоянню поблизу виборчої дільниці, перед її закриттям, представників двох політичних сил, які заблокували автомобіль.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу начальник Управління МВС України в Чернігівській області Едуард Альохін.
За його словами, інцидент стався на вул. Гоголя, поблизу школи №19. Представники однієї політичної сили звинуватили представників іншої у підкупі виборців. У результаті було заблоковано автомобіль. Міліціонери перевірили авто, опитали людей, і факт підкупу виборців не підтвердився.
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"Конфлікт завершився і був локалізований. Вдалося попередити цю ситуацію", - сказав Альохін.
За інформацією очевидців, конфліктна ситуація виникла між представниками ВО "Свобода" та політичної партії "УКРОП".
Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходили проміжні вибори народного депутата України. У бюлетень було внесено 91 прізвище. До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працювало 83 дільниці.