У Чернігові правоохоронці запобігли протистоянню біля ДВК представників двох політсил

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу начальник Управління МВС України в Чернігівській області Едуард Альохін.

За його словами, інцидент стався на вул. Гоголя, поблизу школи №19. Представники однієї політичної сили звинуватили представників іншої у підкупі виборців. У результаті було заблоковано автомобіль. Міліціонери перевірили авто, опитали людей, і факт підкупу виборців не підтвердився.

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"Конфлікт завершився і був локалізований. Вдалося попередити цю ситуацію", - сказав Альохін.

За інформацією очевидців, конфліктна ситуація виникла між представниками ВО "Свобода" та політичної партії "УКРОП".

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходили проміжні вибори народного депутата України. У бюлетень було внесено 91 прізвище. До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працювало 83 дільниці.