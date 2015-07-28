Адвокат затриманих спецназівців РФ назвала фейком інформацію про обмін
Інформація про обмін затриманих 16 травня під Щастям Луганської області російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва на полонених бійців АТО, поширену російськими ЗМІ, виявилася фейком.
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на адвоката Александрова і Єрофєєва Оксану Соколовську.
"Це фейк", - підкреслила вона.
За її словами, Александров і Єрофєєв станом на ранок 28 липня перебувають у військовому госпіталі в Києві.
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До них застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, зараз по їх справах триває досудове слідство.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що двох спецназівців РФ - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова, затриманих у травні на території Луганської області, обміняли на українських військових, які перебували в полоні у бойовиків терористичних «ЛНР» і «ДНР».