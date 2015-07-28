Адвокат затриманих спецназівців РФ назвала фейком інформацію про обмін

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на адвоката Александрова і Єрофєєва Оксану Соколовську.

"Це фейк", - підкреслила вона.

За її словами, Александров і Єрофєєв станом на ранок 28 липня перебувають у військовому госпіталі в Києві.

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До них застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, зараз по їх справах триває досудове слідство.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що двох спецназівців РФ - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова, затриманих у травні на території Луганської області, обміняли на українських військових, які перебували в полоні у бойовиків терористичних «ЛНР» і «ДНР».