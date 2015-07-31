Яценюк називає диверсією вкрай низький показник оформлення субсидій у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розширеної наради за участю членів Кабінету міністрів, голів обласних державних адміністрацій східних та південних регіонів у Харкові.

"В мене просто складається враження, якщо 10-15% оформлено тих, які потребують допомоги від держави, - це чисто диверсія, щоб перед виборами показувати пальцем на Київ і казати, що це ж не ми, ми ж хороші, ми ж "білі та пухнасті", це вони там у Києві. Товариші, так не піде. Гроші є, система є — забезпечте виконання рішення держави", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він також звернув увагу на те, що в Московському районі Харкова, який є найбільшим в місті,оформлено 9% запитів на надання субсидій.

"Це як диверсія. Я по-іншому це не оцінюю. Це, щоб були погані суспільні настрої", - підкреслив Яценюк.

Він звернувся до Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ з дорученням розібратися, чому в Харкові зволікають з оформленням субсидій.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, звертаючись до заступника Харківського міського голови Ігорю Терехову, який представляв на нараді місто, зазначив, що подібна ситуація з оформленням субсидій - це ні що інше, як політичні ігри перед виборами.

Читайте такожСубсидії на оплату комунальних послуг вже отримують понад 1,9 мільйона сімей