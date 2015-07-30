Аваков заборонив співробітникам МВС брати участь у "полюванні" на призовників

Про це він написав у коментарях до свого допису в Facebook.

"Дав категоричну вимогу міліції не брати участь у "облавах військкомів", - повідомив голова МВС.

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"Більше того, реагувати на звернення щодо перевірки незаконних дій окремих горе-військкомів, які мають місце (доручив)", - додав Аваков.

Раніше повідомлялось, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має намір звернутися до президента Петра Порошенка з пропозицією терміново перевести армію на професійну контрактну основу.