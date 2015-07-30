Аваков заборонив співробітникам МВС брати участь у "полюванні" на призовників
18:23, 30 липня 2015Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заборонив співробітникам внутрішніх органів брати участь у "облавах" військових комісаріатів на призовників.
Аваков заборонив співробітникам внутрішніх органів брати участь у "облавах" / УНІАН
Про це він написав у коментарях до свого допису в Facebook.
"Дав категоричну вимогу міліції не брати участь у "облавах військкомів", - повідомив голова МВС.
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"Більше того, реагувати на звернення щодо перевірки незаконних дій окремих горе-військкомів, які мають місце (доручив)", - додав Аваков.
Раніше повідомлялось, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має намір звернутися до президента Петра Порошенка з пропозицією терміново перевести армію на професійну контрактну основу.
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