В АП сподіваються, що Рада вже восени схвалить зміни до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України та голова робочої групи Конституційної комісії з питань правосуддя Олексій Філатов.

"Я думаю, що це буде залежати від того, в якому графіку буде працювати Верховна Рада. Якщо ВР продовжить працювати ще в серпні, якщо вона буде розглядати питання ще в серпні, то в нас є шанс, що восени ми можемо вийти на затвердження цього проекту. Якщо в серпні ВР не знайде можливості зібратися і продовжувати роботу, то, напевно, що осіння сесія і весняна сесія - коли можна буде приймати остаточне рішення", - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада спочатку має проголосувати за направлення до Конституційного суду проекту змін до Конституції для одержання висновку.

Після отримання висновку КC парламент попередньо схвалює законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.