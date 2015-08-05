У США помер видатний совєтолог і дослідник Голодомору Роберт Конквест

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Конквест народився 1917 року у Великій Британії і протягом всього життя був підданим Об’єднаного королівства. Деякий час був членом Комуністичної партії. Брав участь у Другій світовій війни, до 1956 року працював на дипломатичній службі. Після цього став письменником.

У 1968 році Роберт Конквест завершив роботу над книжкою «Великий терор: сталінські чистки 30-х», яка ґрунтувалася як на офіційних радянських даних, у тому числі опублікованих під час хрущовської «відлиги», так і на свідченнях українських і російських утікачів від радянського режиму.

У 1986 році Конквест опублікував книжку «Жнива скорботи: радянська колективізація і терор голодом», темою якої був Голодомор в Україні та на деяких інших територіях СРСР. Тоді він назвав прорадянські погляди лівих інтелектуалів на Заході "моральною ганьбою".

Читайте такожАмериканський історик назвав країну, де праву вільно говорити російською загрожує найбільша небезпека"Іноді люди називають демократів короткозорими та безглуздими. Але гадаю, ви хочете бути трохи короткозорими. Це краще, ніж мати довгий погляд у неіснуюче майбутнє", – сказав свого часу Конквест в інтерв’ю популярній у США розмовній радіостанції NPR.

Повна назва книги Роберта Конквеста про український Голодомор перекладається "Жнива Скорботи – Радянська колективізація та терор голоду". Вона побачила світ 1986 року.

За словами автора, написати про замовчуваний Голодомор його спонукала допитливість притаманна йому як історику.

"Ця трагедія була забута багатьма. Багато людей її замовчували, поміж яких були інтелектуали, академіки. Її тримали подалі від людського ока. Я ж дуже допитливий і знайшов кілька страшних документів. Працювати над цією темою було одночасно моторошно і цікаво. Мені захотілося більше дізнатися про голодомор. Я думаю все що я зробив так це написав про голодомор чітко і у повному обсязі. Так, щоб ніхто не міг серйозно заперечити його", – сказав Роберт Конвест в інтерв'ю Голосу Америки після тримання української нагороди 2006 року.