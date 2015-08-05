Новий посол України в США Чалий вручив вірчі грамоти Обамі (фото)

Про це йдеться у повідомленні посольства України в США. У повідомленні наголошується, що Валерій Чалий підтвердив запрошення президенту США від імені президента України Петра Порошенка здійснити візит в Україну.

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У той же час, як наголошується в повідомленні української дипустанови, Барак Обама зазначив міцність зв'язків між США та Україною і запевнив у тому, що "Сполучені Штати залишаються відданими підтримці українського народу".

Як зазначає "ЄвроПравда", між приїздом нового посла в США, який відбувся 22 липня, і врученням вірчих грамот пройшло дуже мало часу (2 тижні). Це нетипово і є ознакою особливої уваги США до України.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України призначив заступника глави своєї адміністрації Валерія Чалого послом України в США.