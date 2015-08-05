Гройсман нагадав, що ніякого особливого статусу Донбасу немає, є закон про особливості самоврядування

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук, підкресливши, що "вже набридло говорити, але ніякого особливого статусу Донбасу немає".

За словами Гройсмана, "є закон про особливості самоврядування на деяких територіях Луганської і Донецької областей, який передбачає чіткі механізми життя на цих територіях, якщо бойовики складуть зброю, ми отримаємо контроль над кордоном і на цих територіях знову будуть висіти українські прапори".

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Він також додав, що "ніяких виборів на територіях, непідконтрольних Україні не буде та, що ніякої амністії для тих, хто винен у злочинах проти людяності не може бути в принципі".

Особливо Гройсман підкреслив, що "ніяких секретних документів з бойовиками ніхто не підписував і підписувати не збирається, а Захід не обмінював нас на Сирію, Іран або на будь-яку іншу країну".

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І додав, що "хто дійсно вболіває за нашу спільну справу, а це справа - сильна держава, потрібно перестати жити чутками і домислами. Всі документи є у відкритому доступі. Давайте аналізувати і дискутувати про документи, а не про чутки і вигадки".