У Порошенка заявили, що в Криму та на окупованому Донбасі місцеві вибори не відбудуться

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

“Верховна Рада 17 липня ухвалила постанову про місцеві вибори. Там чітко визначено, де проводяться місцеві вибори. Наразі неможливо провести на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя. Окрім того, на визначених відповідно до закону про особливий порядок місцевого самоврядування окремих територіях Донецької та Луганської областей ці вибори теж не будуть проводитись до того часу, поки не буде забезпечено контроль над ними Україною, та забезпечення проведення виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ”, - сказав Ковальчук.

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Також він нагадав, що Центральна виборча комісія має повноваження не проводити вибори на певних територіях України. “Постанова чітко визначає, що у разі неможливості організувати та провести місцеві вибори на окремих територіях, з метою уникнення терористичної загрози та забезпечення безпеки громадян, Центральна виборча комісія може прийняти рішення щодо неможливості проведення місцевих виборів на певних територіях з одночасним поданням цього рішення на остаточне затвердження у Верховну Раду”, - сказав Ковальчук, говорячи про проведення виборів на контрольованих Україною територіях поблизу лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.