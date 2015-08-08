Екс-міністр екології спростував інформацію про відкриття проти нього кримінального провадження

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ніякого крімінального провадження ПРОТИ мене немає. А от справа проти Ляшка за наклеп точно відкрита в Печерському суді міста Києва», - наголосив Шевченко.

«Документ, який Ляшко опублікував на своїй сторінці в фб свідчить лише про те, що внесені до реєстру відомості про справу за фактом брехливих висловів Ляшка по відношенню до мене. Ніякої справи ПРОТИ мене не має. Мене також запрошували до МВС по цій справі як свідка і я надав всі пояснення та документи, які доводять мою невинність», - розповів екс-міністр.

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Ляшко, як завжди, нахабно бреше! Ніякого крімінального провадження ПРОТИ мене немає. А от справа проти Ляшка за наклеп т... Posted by Ігор Шевченко on Friday, August 7, 2015

Як повідомляв УНІАН, за словами лідера РПЛ Олега Ляшка, проти колишнього міністра екології Ігоря Шевченка, якого депутати відправили у відставку за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення, відкрито кримінальне провадження.