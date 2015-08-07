Проти екс-міністра екології Шевченка відкрили справу, Ляшка викликали на допит як свідка (документ)

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє народний депутат України, лідер РПЛ Олег Ляшко.

"Проти відправленого у відставку за корупцію міністра екології Шевченка розпочате кримінальне провадження за незаконне збагачення. Мене викликають у МВС на допит як свідка. Піду обов'язково. Головне, щоб Шевченко не втік, як усі інші корупціонер", - повідомив він.

Нагадаємо, 2 липня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.

Уряд на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

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Згідно з поданням, у січні 2015 року в робочий час Ігор Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував у ОАЕ, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не брав участі у засіданні уряду. Крім того, Шевченка 6 червня чартерним рейсом вилетів приватним літаком в особистих справах до Дрездена і повернувся 8 червня (робочий день) з Ніцци також приватним літаком.