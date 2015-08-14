У Раді просять міжнародну спільноту відреагувати на порушення виборчих прав переселенців

Про це повідомив перший заступник глави партії «Відродження» Володимир Пилипенко. За його словами, нова редакція закону про «Про місцеві вибори» не дозволяє внутрішньо переміщеним особам брати участь у місцевих виборах без зміни їхньої виборчої адреси.

У листах до Представника Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва РЄ Владіміра Рістовскі та Координатора проектів ОБСЄ в Україні Вайдотаса Вербі партія «Відродження» закликає звернути увагу на ситуацію з дотриманням політичних прав громадян України та висловити свої позиції з даного приводу. Внаслідок правової колізії існує можливість дискримінаційного позбавлення права голосу на місцевих виборах 25 жовтня 1,5 млн українців.

«У абсолютної більшості цих людей немає можливості змінити прописку, а відтак і свою виборчу адресу. Утім ці люди уже тривалий час беруть повноцінну участь у житті нових місцевих громад і юридично закріплені за ними на підставі довідки про статус тимчасово переміщеної особи. Переселенці повинні отримати можливість реалізувати своє право голосу на місцевих виборах нарівні з усіма», - наголосив Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, раніше у листі до Центральної виборчої комісії (ЦВК) політична партія «Відродження» закликала комісію врегулювати законодавчу прогалину шляхом ухвалення роз’яснення, в якому пропонується визначити порядок голосування на місцевих виборах внутрішніх переселенців без зміни їхньої виборчої адреси. 12 серпня народні депутати групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар та Віталій Хомутиннік зареєстрували у Верховній Раді Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» (щодо забезпечення права голосу внутрішньо переміщеним особам).