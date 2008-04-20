Катеринчук сподівається на Литвина та Ющенка у поваленні Черновецького

Народний депутат, член фракції НУ-НС, кандидат в мери Києва Микола КАТЕРИНЧКК сподівається, що фракція Блок Литвина підтримає законопроект про проведення виборів міського голови у два тури.

Таку думку він висловив в інтерв’ю радіо “Свобода”.

За його словами, в цьому питання фракції БЮТ та НУ-НС вже досягли спільної точки зору. “Залишилось тільки переконати Президента. Я думаю, що ми переконаємо його”, - сказав він. При цьому народний депутат висловив сподівання, що ухвалення відповідного закону підтримає фракція Блоку Литвина. ”Я думаю, що ЛИТВИНА підтримають депутати, тому що його представник теж... І в нього кандидат в мери є - ПИЛИПИШИН. Тому, я думаю, він буде зацікавлений в голосуванні в цьому“, - М.КАТЕРИНЧУК.