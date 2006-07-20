Тимошенко: на нових виборах потрібний єдиний список

Юлія Тимошенко вважає, що націонал-демократичні сили на позачергових виборах у парламент повинні скласти єдиний виборчий список. Про це лідер БЮТ сказала у студії програми "ЧАС" ("5-й канал"), відповідаючи чи готовий її блок об`єднатися з "Нашою Україною" задля перемоги на нових виборах.

"Ми просто не прислухалися до того, що не можна розпорошувати голоси, і тому півтора мільйона голосів, відданих тим національно-патріотичним партіям, що не пройшли в парламент, половина цих голосів автоматично перейшла до Януковича", - вважає Тимошенко.

"Нам необхідно об`єднати всі патріотичні сили - йти єдиним кулаком, єдиною командою. І я переконана, що перемога буде", - стверджує вона.