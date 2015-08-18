Путін на тлі падіння рубля заявив, що "немає необхідності турбуватися"

Як передає власний кореспондент УНІАН, на запитання журналістів, чи обговорювалася тема курсу рубля з членами уряду РФ у ході поїздки до Криму, Путін відповів: «Ні, ми цими днями цим не займалися. Але я знаю, що уряд приділяє цьому першорядну увагу й значення, і ось ми щойно обговорювали це з Дмитром Анатолійовичем Медведєвим (він залишився на катері), зараз щойно говорили».

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«Кожен займається своєю справою: уряд займається економікою, причому в щоденному й щогодинному режимі. Ми нічого не залишаємо без уваги, тому на цей рахунок немає необхідності турбуватися», - заявив президент РФ.

На запитання, чи сприяє нинішня ситуація подібним подорожам президента РФ і відволіканню від основного порядку денного, Путін відповів: «Ви ж бачите, що вчора я зустрічався з керівниками громадських організацій, що для Криму є дуже важливим, маючи на увазі національний аспект».

«Також займалися розвитком такої важливої економічної сфери, як туризм. Сьогодні, в день 174-річчя Російського географічного товариства, спрямовані на те, щоб відродити інтерес до вітчизняної історії, завтра займатимемося питаннями, що стосуються проблем безпеки», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Московській валютної біржі зафіксовано новий локальний максимум щодо євро: через годину після початку торгів європейська валюта вперше з лютого досягла позначки 73 руб.

Об 11.19 мск на торгах було зафіксовано локальний максимум - 73,05 руб. за євро, після чого ціна відкотилася до більш низьких значень.

Курс долара в ході ранкових торгів піднімався до рівня 65,90 руб.

Як повідомляв УНІАН, Путін прибув до Криму 17 серпня, де провів кілька нарад. Сьогодні, 18 серпня, він взяв участь в одній із експедицій Російського географічного товариства з обстеження античних кораблів, зокрема, опускався в батискафі у води Чорного моря.

Президент України Петро Порошенко заявив, що приїзд Путіна до Криму без узгодження з владою України є викликом для цивілізованого світу та продовженням сценарію нагнітання ситуації, що реалізується російськими військовими та їхніми найманцями на Донбасі.