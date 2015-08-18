Путін на тлі падіння рубля заявив, що "немає необхідності турбуватися"
Президент РФ Володимир Путін на тлі падіння рубля заявляє, що «немає необхідності турбуватися», оскільки цим питанням займається уряд.
Як передає власний кореспондент УНІАН, на запитання журналістів, чи обговорювалася тема курсу рубля з членами уряду РФ у ході поїздки до Криму, Путін відповів: «Ні, ми цими днями цим не займалися. Але я знаю, що уряд приділяє цьому першорядну увагу й значення, і ось ми щойно обговорювали це з Дмитром Анатолійовичем Медведєвим (він залишився на катері), зараз щойно говорили».
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«Кожен займається своєю справою: уряд займається економікою, причому в щоденному й щогодинному режимі. Ми нічого не залишаємо без уваги, тому на цей рахунок немає необхідності турбуватися», - заявив президент РФ.
На запитання, чи сприяє нинішня ситуація подібним подорожам президента РФ і відволіканню від основного порядку денного, Путін відповів: «Ви ж бачите, що вчора я зустрічався з керівниками громадських організацій, що для Криму є дуже важливим, маючи на увазі національний аспект».
«Також займалися розвитком такої важливої економічної сфери, як туризм. Сьогодні, в день 174-річчя Російського географічного товариства, спрямовані на те, щоб відродити інтерес до вітчизняної історії, завтра займатимемося питаннями, що стосуються проблем безпеки», - заявив Путін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Московській валютної біржі зафіксовано новий локальний максимум щодо євро: через годину після початку торгів європейська валюта вперше з лютого досягла позначки 73 руб.
Об 11.19 мск на торгах було зафіксовано локальний максимум - 73,05 руб. за євро, після чого ціна відкотилася до більш низьких значень.
Курс долара в ході ранкових торгів піднімався до рівня 65,90 руб.
Як повідомляв УНІАН, Путін прибув до Криму 17 серпня, де провів кілька нарад. Сьогодні, 18 серпня, він взяв участь в одній із експедицій Російського географічного товариства з обстеження античних кораблів, зокрема, опускався в батискафі у води Чорного моря.
Президент України Петро Порошенко заявив, що приїзд Путіна до Криму без узгодження з владою України є викликом для цивілізованого світу та продовженням сценарію нагнітання ситуації, що реалізується російськими військовими та їхніми найманцями на Донбасі.