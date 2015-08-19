36-а колона гумконвою для Донбасу сформована - МНС РФ

МНС Росії завершило формування чергової, 36-ї колони з гуманітарною допомогою для Донбасу. Вона доставить в Донецьку і Луганську області більше 1 тисячі тонн гуманітарних вантажів повідомляє "РИА новости" з посиланням на прес-службу МНС РФ.

"На території Донського рятувального центру МНС в Ростовській області завершилося формування чергової колони для Донбасу, і вже вранці 20 серпня вона вирушить в Донецьк і Луганськ", — сказав представник відомства.

За словами відомства, буде доставленно продукти харчування для Донецької та Луганської областей, а також медикаменти та предмети першої необхідності.

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Нагадаємо, що 14 серпня 35 "гумконвой" з РФ перетнув кордон України. Державна прикордонна служба засудила такі дії, назвавши це порушенням міжнародного законодавства при односторонньому режимі оформлення вантажу.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Вантажівки переважно ввозять на контрольовані терористами території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

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