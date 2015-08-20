Путін розповів про загрозу "дестабілізації" ситуації в окупованому Криму з боку "зовнішніх сил"
Загрози дестабілізувати ситуацію в окупованому Криму з боку "зовнішніх сил" зберігаються, для здійснення "диверсій" та іншої "підривної роботи" готуються кадри, ці ризики необхідно враховувати.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін на так званій нараді по забезпеченню безпеки в Криму, передають Новости Крыма.
«Очевидно, що зберігається загроза з боку зовнішніх сил тим чи іншим чином дестабілізувати ситуацію на півострові – можливо, розіграти націоналістичну карту, або, скориставшись тими чи іншими помилками, прорахунками, неефективними діями влади, направити справедливу стурбованість громадян у деструктивне русло», - підкреслив президент країни-агресора.
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За його словами, «у деяких столицях відверто з цього приводу говорять, говорять і про необхідність проведення підривної діяльності, формуються відповідні структури, вербуються і готуються кадри для здійснення диверсій, актів саботажу для ведення радикальної пропаганди».
На думку Путіна, мета цих дій очевидна: «Розгойдати ситуацію, перешкодити нормальному життю людей, соціально-економічному розвитку регіону».
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Як повідомляв УНІАН раніше, президент РФ Володимир Путін у Криму заявив, що борці за права кримських татар хочуть "реалізувати свої політичні амбіції і отримати іноземні гранти".