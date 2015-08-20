Путін розповів про загрозу "дестабілізації" ситуації в окупованому Криму з боку "зовнішніх сил"

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на так званій нараді по забезпеченню безпеки в Криму, передають Новости Крыма.

«Очевидно, що зберігається загроза з боку зовнішніх сил тим чи іншим чином дестабілізувати ситуацію на півострові – можливо, розіграти націоналістичну карту, або, скориставшись тими чи іншими помилками, прорахунками, неефективними діями влади, направити справедливу стурбованість громадян у деструктивне русло», - підкреслив президент країни-агресора.

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За його словами, «у деяких столицях відверто з цього приводу говорять, говорять і про необхідність проведення підривної діяльності, формуються відповідні структури, вербуються і готуються кадри для здійснення диверсій, актів саботажу для ведення радикальної пропаганди».

На думку Путіна, мета цих дій очевидна: «Розгойдати ситуацію, перешкодити нормальному життю людей, соціально-економічному розвитку регіону».

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент РФ Володимир Путін у Криму заявив, що борці за права кримських татар хочуть "реалізувати свої політичні амбіції і отримати іноземні гранти".