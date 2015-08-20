Українці на виборах восени готові до змін і втомилися від топтання на місці - експерт

Таку думку висловив політичний експерт Аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких. Як приклад експерт наводить дані опитування центру «SOCIS», які виводять в лідери перегонів до міської ради новостворену партію «УКРОП» (25,4%), якби вибори відбулися найближчої неділі. На другому місці – «Опозиційний блок» (23,3%), на третьому – ««Солідарність» – Блок Петра Порошенка» (10,1%). Подібна ситуація і у випадку з мером міста: Олександр Вілкул набрав би 33,8%, Борис Філатов – 33,0%, Загід Краснов – 14,7%.

«Причому у другому турі, кандидат від УКРОПу впевнено перемагає, що дає підстави припускати – люди втомилися від топтання на місці і не хочуть повертатися у минуле, натомість прагнуть і готові до змін», – наголошує Валентин Гладких.

За словами експерта, низький рівень підтримки та відсутність сильних кандидатів змусить владу при підготовці до місцевих виборів співпрацювати з одіозними «регіоналами», які «прагнуть реваншу». Такий сценарій експерт передбачає, насамперед, для Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя.

«Буде кумедно і водночас трагічно бачити, як «постмайданна, проєвропейська, реформаторська» влада «несподівано» почне шукати «порозуміння» з діячами на кшталт Кернеса, Вілкула чи Труханова. Це буде яскравим свідченням того, що для нинішніх можновладців-реформаторів важливіше зберегти своє панівне статус-кво, ніж по-справжньому почати змінювати країну», – говорить експерт.