Раді рекомендують звільнити Шокіна з посади генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували члени цього комітету.

Крім того, народні депутати прийняли рішення звернутися до генпрокурора з вимогою звільнити його першого заступника Володимира Гузиря, заступника генпрокурора, який проводить розслідування, Юрія Столярчука, а також прокурорів та працівників прокуратури, які "відкрили вже закриту кримінальну справу проти заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе і співробітників СБУ, які брали участь у затриманні за підозрою у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакина та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця".

У цьому ж контексті члени комітету вимагають від генпрокурора провести службове розслідування щодо перешкоджання розслідування кримінального провадження проти двох вище зазначених працівників органів прокуратури.

Крім того, комітет рекомендує генпрокурора збільшити штат управління Генпрокуратури, який займається виявленням фактів корупції всередині відомства.

Одночасно комітет ухвалив рішення заслухати у сесійній залі парламенту не пізніше 17 липня звіт Шокіна про результати розслідувань за фактами корупції в органах прокуратури та щомісяця звітувати комітету про хід розслідування справи Шапакина-Корнійця.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що в парламенті вже зібрано 73 підписи депутатів за розгляд питання про відставку Шокіна з посади генпрокурора.

Для розгляду питання про відставку генпрокурора необхідно зібрати щонайменше 150 підписів депутатів.

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Довідка УНІАН. Шапакін і Корнієць були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тисяч доларів і коштовності. Встановлено, що вони вступили до корупційної змови та отримали хабар у розмірі 3 мільйонів 150 тисяч гривень. Зловмисники вилучили техніку у підприємства, яке займалося видобуванням піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За "допомогу" у поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тисяч доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тисяч доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає безальтернативне позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з конфіскацією майна.