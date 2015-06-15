Ляшко закликав колег із коаліції підтримати відставку Шокіна з посади генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер цієї фракції Олег Ляшко під час засідання Погоджувальної ради парламенту.

За його словами, сьогодні суспільство спостерігає за тим, що "відбувається імітація боротьби з бандою Януковича. І замість того, щоб затримати Клюєва, дають можливість йому втекти, а потім оголошують його в розшук".

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"Ця імітація, вибачте мене, закінчується тим, що всі, хто вбивав наших людей, хто розкрадав країну, сидять за кордоном. І більше того, я хочу нагадати, що ВР ухвалила закон про заочне судочинство. І якщо Росія, наприклад, не видає Януковича, Азарова, Клюєва, Богатирьову, то чому не працює закон про заочне судочинство, чому досі немає судових процесів, які б дали можливість засудити цих злочинців і повернути вкрадені мільярди до державного бюджету", - наголосив Ляшко.

За його словами, ця ситуація свідчить про неефективність роботи правоохоронних органів.

"Тому ми вимагаємо відставки генпрокурора Шокіна. І я звертаюся до колег із парламенту підтримати нашу ініціативу і підписатися під проектом постанови про відставку Шокіна", - зазначив лідер фракції Радикальної партії.

При цьому він нагадав, що для розгляду даного питання на засіданні парламенту необхідна ініціатива мінімум 150 народних депутатів.

"Втеча Клюєва - це дискредитація всієї правоохоронної системи, це дискредитація президента України, його зусиль, спрямованих на боротьбу з корупцією, це дискредитація уряду і парламентської коаліції. І робити вигляд, що нічого не відбувається, це означає, як страуси ховати голову в пісок і бездіяти", - заявив він.

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Також Ляшко вчергове наголосив на необхідності розгляду питання щодо відставки Валерії Лутковської з посади уповноваженого ВР з прав людини. Він закликає вже завтра заслухати її звіт та ухвалити рішення про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ВР дала згоду на притягнення позафракційного народного депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генеральної прокуратури оголошений у внутрішньодержавний розшук.

12 червня депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку генпрокурора Шокіна.