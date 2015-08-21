26-27 серпня Порошенко зустрінеться з президентами Євроради і Єврокомісії, а також керівництвом Бельгії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Порошенко заявив журналістам.

“26-27 серпня відбудуться мої візити до Брюсселя, де відбудеться зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, двосторонні переговори з керівництвом Бельгії, де також буде сконцентрована увага на питаннях безвізового режиму, координації в галузі безпеки. Важливу складову матимуть енергетичні переговори, щоб нам забезпечити і реверс європейського газу , і надійне забезпечення транзиту газу до Європи”, - сказав президент.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Берліні 24 серпня президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд повинні узгодити подальші кроки в разі погіршення ситуації на Донбасі через дії Росії.