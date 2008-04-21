Регіонал побачив у Тимошенко президента

Депутат від Партії регіонів Дмитро Табачник вважає, що прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, якщо виходити з нинішньої ситуації, стане новим президентом.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті "Дело", коментуючи зауваження про те, що рейтинг Тимошенко росте, і якщо вона піде у відставку, то буде рости ще стрімкіше.

На питання: "Виходить, Тимошенко – новий президент?" – Табачник, зокрема, відповів: "Виходячи з аналізу сьогоднішньої ситуації, безумовно".

"Я просто побажаю всім її прихильникам частіше ходити в магазин і уявити, як їм буде чудово жити при десятиріччі Тимошенко", - додав він.

При цьому Табачник, іронізуючи, зазначив, що волів би, щоб Тимошенко якомога довше залишалася прем`єром і не йшла у відставку.

"Я навіть на Великдень буду молитися, щоб це сталося якнайпізніше. Тому що в Юлії Тимошенко є одна історична місія – зробити масове щеплення всьому українському виборцю від довірливості і верхоглядства. Тому що вона багато і мистецьки обіцяє, але ніколи не виконує узяті на себе зобов`язання", - сказав він.

При цьому, коментуючи хід дострокових виборів міського глави Києва і Київради, Табачник, який також балотується в столичну раду за списком Партії регіонів, зазначив:

"Головний анекдот цієї кампанії – балотування прем`єр-міністра в депутати Київради. "БЮТівцям" пощастило, що ці вибори проходять не одночасно з виборами в інші ради. Інакше Юлія Тимошенко, мабуть, очолила б списки в усі 12 тисяч органів місцевого самоврядування".

Українська правда