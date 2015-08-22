Танки, "Гради" та "Хаммери": Порошенко передасть українській армії 170 одиниць техніки

Президент України Петро Порошенко вручить особовому складу Збройних Сил України та іншим військовим формуванням озброєння та військову техніку, яка виготовлена або відновлена підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Подія відбудеться у у Чугуєві Харківської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

У плані проведення заходів передбачено вручення державних нагород військовослужбовцям - учасникам АТО; церемонія вручення озброєння та військової техніки особовому складу Збройних Сил України (вручення сертифікатів на виготовлену, модернізовану та відновлену техніку).

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Підрозділам Збройних Сил України вручатиметься 170 одиниць техніки, серед якої : 25 танків БМ Булат, Т-64, Т-72, Т-80; 7 БМ-21 «Град», 5 — ЗРК «ОСА»; 5 самохідних мінометів Піон-2с7; 7 одиниць САУ «Гвоздика — 2с1»; 20 автомобілів «Хаммер»; 20 одиниць бойових машин піхоти БМП-2 та БМП-1; 15 одиниць гармат МТ 12 та МСТА—Б; 30 тягачів КРАЗ, 25 бортових автомобілів КРАЗ; 10 тягачів МАЗ та інші зразки озброєння та військової техніки.

По закінченню заходу відбудеться огляд озброєння та військової техніки, учасники заходу спостерігатимуть за маршем колон техніки, яка відбуватиме у місця дислокації підрозділів для виконання завдань служби, в тому числі і для виконання бойових завдань.