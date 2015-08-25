На Банковій заговорили про "модифікацію" нормандського формату та його нових учасників

Про це заявив заступник глави АП Костянтин Єлісєєв на брифінгу в адміністрації президента, пише Європейська правда.

За його словами, в АП не вважають безальтернативним збереження нинішнього складу "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

"Мені байдуже, який буде формат. І для народу на Донбасі так само - головне, щоб встановився мир та спокій на Донбасі. Байдуже – женевський при цьому буде формат, нормандський чи інший. Головне – зрушити з місця мінський процес. Яким чином це зробити – це вже наша відповідальність, дипломатів", - заявив він.

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Єлісєєв також роз’яснив заяви лідерів України, Франції та Німеччині в Берліні про збереження "нормандського формату".

"Ми домовилися працювати на основі нормандського формату. Підкреслюю, "на основі". Які будуть його модифікації, чи буде це "Нормандія плюс" – це вже інше питання", - заявив він.

Єлісєєв також окремо прокоментував пропозицію новообраного президент Польщі Анджея Дуди про залучення Польщі до переговорів.

"Ми координуємо наші дії з адміністрацією Дуди. На початку вересня до Києва прибуде спецпосланник Дуди, з яким ми будемо обговорювати як двосторонню співпрацю, так і можливе залучення Польщі до переговорів у нормандському форматі", - визнав заступник глави адміністрації Порошенка.

Він також заявив, що ставить за мету знайти шлях, який дозволить зробити "нормандський формат" ефективнішим.

"Один з ключових викликів, який я ставлю особисто для себе – змусити ефективно запрацювати "нормандський формат", - заявив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинули створення нового формату переговорів по Україні.