В Україну прибуде спецпосланець Дуди для обговорення участі Польщі у вирішенні ситуації на Донбасі

Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. "На початку вересня прибуде до нас спецпосланник президента Дуди, з яким ми будемо обговорювати як "дорожню карту" розбудови двосторонніх відносин між президентом України і президентом Польщі, так і подальше можливе залучення Польщі до врегулювання ситуації на Донбасі", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня під час телефонної розмови Петро Порошенко і Анджей Дуда домовились, що найближчим часом спеціальний посланник президента Польщі відвідає Україну з метою узгодження "дорожньої карти" політичного діалогу та підготовки майбутнього українсько-польського саміту. Очікується, що спецпосланником Анджея Дуди буде міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.