Туск сподівається, що припинення вогню з вересня стане кроком до повного виконання Мінських угод

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Туск сказав журналістам після завершення зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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"Ми швидко наближаємося до кінцевого терміну повного виконання Мінських домовленостей. Критично, щоб усі зробили все можливе, щоб це сталося. Я сподіваюся, що нові домовленості про припинення вогню будуть першим кроком (на цьому шляху)", - сказав Дональд Туск.

За словами президента Європейської Ради, Порошенко поінформував його про зростання насильства на Донбасі і порушення режиму припинення вогню.

"Я особливо занепокоєний щодо спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликаю всі сторони зробити все, щоб цього (перешкоджання роботі спостерігачів) знову не сталося. Я повністю впевнений у вашій відданості допомогти місії", - сказав Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік за підсумками засідання групи заявив, що її учасники вважають за необхідне досягти припинення вогню на Донбасі з початком нового навчального року у школах.