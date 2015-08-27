Львівська міськрада закликала Раду не підтримувати зміни до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, за дане звернення, яке зачитав депутат Андріян Гутник, проголосували 54 депутати.

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В ухваленому зверненні депутати міської ради закликають українських парламентарів не підтримувати законопроект щодо конституційних змін, які «фактично вводять автономний статус окупованих територій, впроваджують амністію для терористів та наділяють їх виборчими правами і повнотою влади».

«Депутати Львівської міської ради виступають проти будь-якої підтримки поданого на розгляд парламенту проекту закону про внесення змін до Конституції, норми якого передбачають, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих територіально-адміністративних одиницях Донецької і Луганської областей визначаються Законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Усі акти влади про надання в будь-якій формі автономного статусу окупованим територіям Донбасу є антиконституційними та ведуть до знищення державного суверенітету і територіальної цілісності України», - йдеться у тексті звернення.

Львівські депутати також наголошують на тому, що «згідно зі ст. 2 Конституції, зміни до якої може бути ухвалено тільки всеукраїнським референдумом».

«Відповідно до цієї статті, на всій території України має діяти єдиний порядок місцевого самоврядування, який не передбачає жодних «особливих порядків» для окремих територій. Єдина реальна особливість окремих районів Донецької і Луганської областей полягає в тому, що ці території, як і Крим, є окупованими російським агресором. Тому повноцінне запровадження там місцевого самоврядування можливе лише після повного відновлення державного суверенітету та конституційного ладу України на цих територіях, вигнання російських окупантів та позбавлення виборчих прав їхніх місцевих посібників», - йдеться у тексті.

Львівські депутати звернулися до народних депутатів із закликом не підтримувати запропонованих конституційних змін, вважаючи, що вони спрямовані на фактичну капітуляцію української держави у війні з ворогом.

Також вони закликали українців вийти на мітинг під стіни Верховної Ради 31 серпня, аби протистояти внесенням змін до Конституції.

У свою чергу, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що це питання є критично важливим, тому що мова йде про завтрашній день держави. «Питання справді принципове. Ми маємо сьогодні в окупації Крим, частину Луганської і Донецької областей. Є чітка норма Конституції, що в часи війни жодні зміни в Конституції України неприпустимі, тому що це може і вже використовується ворогом України. Тому депутати Верховної Ради і в тому числі депутати, які обрані від Львова, мають бути принципові, вони мають свідомо приймати рішення, а не під тиском своїх керманичів»,- заявив під час засідання сесії Андрій Садовий.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав розпорядження про проведення 31 серпня позачергового засідання ВР, на якому розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.