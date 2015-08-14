Зміни до Конституції спрямовані на деполітизацію та незалежність судової влади - робоча група

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві президента України, в рамках громадських обговорень проекту змін до Конституції в частині правосуддя робоча група з питань правосуддя та суміжних правових інститутів спільно з Асоціацією правників та Українським кризовим медіа-центром провела презентацію результатів своєї роботи.

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Заступник глави Адміністрації президента та секретар Конституційної Комісії Олексій Філатов у своєму виступі зазначив, що проблеми судової системи існують не тільки на рівні Конституції.

«Але вона є фундаментом системи, тому зміни, які пропонуються, задають напрями руху»,- сказав посадовець.

За його словами, напрацьований робочою групою з питань правосуддя проект спрямований на деполітизацію та забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів для суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою з метою забезпечення права особи на справедливий суд, забезпечення інституційної спроможності прокуратури, адвокатури та системи виконання судових рішень, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.

Коментуючи роботу над законопроектом, член Конституційної Комісії Сергій Головатий зауважив, що робочій групі вдалося «виправити у Конституції ті речі, які методологічно є несумісними з філософією європейських конституцій та філософією європейського правничого порядку».

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Володимир Кравчук зазначив, що «напрацьований проект є консенсусом». Він також вважає одними з найбільш важливих питань, що мають вирішуватися в рамках конституційної реформи – питання незалежності та відповідальності судді.

Заступник керівника проекту USAID «Справедливе правосуддя» Наталія Петрова наголосила, що «численні рекомендації Венеціанської комісії, які впродовж багатьох років «кочували» з одного висновку в інший, нарешті впроваджено. І це насправді прорив».

Керівник проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні Віргіліюс Валанчюс також відзначив, що більшість рекомендацій Венеціанської комісії були підтримані Робочою групою. За його словами, «підвищення незалежності судової влади, втілене у проекті, є добрим сигналом для суспільства».

Учасники дискусії висловили низку пропозицій, в тому числі щодо повного перезавантаження суддівського корпусу через звільнення всіх суддів. Члени Конституційної Комісії зауважили, що така пропозиція розглядалася Робочою групою, проте не отримала підтримки, оскільки, по-перше, на конституційному рівні немає правових підстав для її реалізації, а по-друге, така практика не відповідає європейським стандартам, оскільки не враховує принципу індивідуальної відповідальності судді.