На місцевих виборах головне протистояння буде розгортатися між Порошенком і Коломойським – експерт

Головне протистояння на місцевих виборах буде відбуватися по лінії "Порошенко – Коломойський". Про це заявила політолог Олеся Яхно-Бєлковська в ефірі Еспресо.ТV.

"На місцевих виборах вибудовується своєрідна конструкція: яка з партій буде головним кандидатом від влади і яка партія буде головними кандидатом від опозиції. Прослідковується певна дихотомія. Я маю на увазі "Блок Петра Порошенка" від влади. Щодо опозиції, йдеться не про "Опозиційний блок", а про команду, яка представлена Коломойським. Я вважаю, що це буде головна лінія протистояння на місцевих виборах", – сказала політолог.

"З "Опозиційним блоком" ніхто не захоче об’єднуватися, тому що в українській політиці постійно діє запит на нові політичні сили. Через шлейф участі його представників у владі і асоціацію зі "старою опозицією" політичні сили з опозиційної ніші навпаки будуть відмежовуватися від "Оппоблоку", – додала вона.