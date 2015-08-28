У Києві розпочався позачерговий з'їзд партії "Солідарність"

Як передає кореспондент УНІАН, проектом порядку денного передбачається, зокрема розгляд питань щодо прийому нових членів у партію, обрання керівництва партії.

Розглядатимуться питання щодо зміни назви партії, щодо припинення повноважень центральної ради партії, формування її у новому складі.

Крім того, передбачається затвердити зміни до статуту партії та до її програми.

Очікується участь у з'їзді президента України Петра Порошенка.

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Головуючим на з'їзді є лідер партії Юрій Луценко. Він оголосив, що на з'їзді станом на 11.00 зареєстровано 60 із 68 делегатів.

На початку з'їзду пролунав Гімн України. Учасники вшанували пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.

Луценко після відкриття з'їзду та розгляду деяких процедурних питань оголосив перерву до 12.00 для обміну тимчасових посвідчень делегатів на постійні мандати.

Як повідомлялося, на цьому з'їзді може бути прийнято рішення про об’єднання із “Солідарністю” партії “УДАР”. Головою вже об'єднаної партії може стати лідер “УДАРу”, мер Києва Віталій Кличко.