Яценюк закликав політичні сили не допустити реваншу Януковича на місцевих виборах
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає політичні сили до спільної роботи і перемоги демократичного табору на місцевих виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на прес-конференції.
"Закликаю всі політичні сили до непоборювання, до спільної роботи, до перемоги демократичного табору на цих місцевих виборах", - наголосив Яценюк.
Прем'єр нагадав, що це "не національні вибори, а місцеві" і українці повинні обрати нових представників органів місцевого самоврядування.
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"Дуже важливо, щоб всі демократичні партії були єдині у тому, щоб на цих виборах не допустити реваншу Януковича і того, щоб у нас був розкол у демократичному таборі. Основне завдання всіх демократичних сил - пройти ці вибори злагоджено, спільно і дати можливість народу України отримати гідне європейське представництво в органах місцевої влади", - сказав Яценюк.