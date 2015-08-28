Яценюк закликав політичні сили не допустити реваншу Януковича на місцевих виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на прес-конференції.

"Закликаю всі політичні сили до непоборювання, до спільної роботи, до перемоги демократичного табору на цих місцевих виборах", - наголосив Яценюк.

Прем'єр нагадав, що це "не національні вибори, а місцеві" і українці повинні обрати нових представників органів місцевого самоврядування.

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"Дуже важливо, щоб всі демократичні партії були єдині у тому, щоб на цих виборах не допустити реваншу Януковича і того, щоб у нас був розкол у демократичному таборі. Основне завдання всіх демократичних сил - пройти ці вибори злагоджено, спільно і дати можливість народу України отримати гідне європейське представництво в органах місцевої влади", - сказав Яценюк.