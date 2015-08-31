У Європарламенті найближчими днями визначаться із спостерігачами на місцеві вибори в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на засіданні Комітету з питань закордонних справ.

«Після сьогоднішніх подій (під Верховною Радою) є необхідність у підтримці з нашого боку проєвропейських сил, це особливо важливо перед місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня. Український парламент направив листа президенту Європейського парламенту Шульцю із запрошенням депутатам спостерігати за цими виборами. Я думаю, що у наступні дні ми оцінимо можливості це зробити», - сказав він.

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Крім того, за словами Плєнковича, на цей вівторок, 1 вересня, заплановане перше підготовче засідання щодо виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Європарламентом та Верховною Радою України.

«Разом з колишнім президентом ЄП Коксом, який був долучений до Меморандуму щодо взаєморозуміння, щоб допомогти українській Раді стати більш європейською, ми завтра проведемо перше підготовче засідання. Ми повинні надати нашу максимальну допомогу роботі над виконанням Угоди про асоціацію та взаємодії між Радою та урядом щодо гармонізації законодавства. Ми повинні надати найкращий досвід нашим колегам в Україні. Це те, що вони від нас очікують», - пояснив депутат ЄП.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Києві голова Верховної Ради України Володимир Гройсман та президент Європейського парламенту Мартін Шульц підписали Меморандум про взаєморозуміння між ВР та Європарламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності