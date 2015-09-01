Наступне голосування за зміни до Конституції відбудеться після напрацювання низки законопроектів - депутат

Про це голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак сказав в ефірі «Свободи слова».

«Є два аспекти: сьогодні нам потрібно було 226 голосів, щоб проголосувати зміни в першому читанні. Наступне голосування у 300 голосів - буде формуватися після того, як будуть прийняті законопроекти про префектів, про місцеве самоврядування – оновлений законопроект, про органи виконавчої влади. Загалом понад 300 нормативних актів, які треба змінити, щоб Конституція і децентралізація запрацювали», - підкреслив Бурбак.

Ще однією з умов для голосування у 300 голосів повинно стати виконаня Мінських угод країною-агресором.

Читайте такожДефіцит держбюджету в січні-липні скоротився в 14 разів«Пам’ятаємо три базові вимоги – це припинення вогню, виведення військ з території України і третє – відновлення контролю над українською лінією державного кордону», - підкреслив Максим Бурбак.

Він також зазначив, що бюджетна децентралізація, яка закладена в бюджеті 2015 року, вже дає свої позитивні результати.

«Зараз бачимо – понад 40% перевиконання місцевих бюджетів. Тобто, бюджетна децентралізація працює і під неї треба створити й адміністративну децентралізацію», – підкресдив Бурбак.