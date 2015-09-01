У "Народному фронті" закликають політиків не допустити повторення 1917 року

Про це під час відкриття третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання заявив заступник голови фракції «Народний фронт», командир полку спеціального призначення «Дніпро-1» Юрій Береза.

«За півтора роки я поховав дуже багато людей, але вони закінчили на Сході, вони загинули від куль ворога», - наголосив він.

«Скажіть, від чиєї кулі загинуло цих троє молодих хлопців? Чому на сьогоднішній день в моїй країні хлопці гинуть від політиканства? Чому у цій країні хлопці гинуть за кожного з нас, захищаючи демократію під стінами українського парламенту?», - заявив Юрій Береза.

Він зазначив, що йому всю ніч телефонували бійці з передової, які просили пояснити, чому так сталося.

«Досить гратися уже в такі ігри, після яких матері ховають своїх дітей», - наголосив Береза, додавши, що хотів би, щоб хтось із депутатів поїхав разом із ним на похорони загиблих нацгвардійців, аби «кожен задумався над тим, що творить тут».

«Ніхто не подарує нам цю країну, її доводиться вигризати у ворога. І мені страшно те, що здається, що ворог ходить у нас за спиною», - підкреслив народний депутат.

За словами Юрія Берези, необхідна політична та кримінальна відповідальність за всі дії та вчинки, яка має стати нормою у державі.

«Я не знаю, як дивитися в очі матерям, як пояснити, що їх діти загинули не на фронті, а в центрі Києва», - сказав він.

«Колеги, друзі, побратими, нам треба закінчувати із цією незрозумілістю наших стосунків. Якщо ми зараз не зробимо висновки, ми повторимо 1917 рік. Якщо ми зараз не об'єднаємось, ми втратимо цю державу, і ніяких висновків ні на цьому, ні на тому світі ми не отримаємо. Нас не простить Бог, нас не простять люди», - резюмував Юрій Береза.