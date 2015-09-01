"Самопоміч" вирішила не наслідувати демарш Радикальної партії і залишитися у коаліції - ЗМІ
Фракція "Самопоміч" не буде виходити із парламентської коаліції.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела.
Таке рішення було ухвалене під час переговорів у політичній силі після заяви Радикальної партії про вихід із більшості.
Як зазначило джерело, поки це питання не обговорювалося на засіданні фракції.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції. Фракція відкликала своїх трьох народних депутатів з посад голів парламентських комітетів.
Довідка УНІАН. Парламентські комітети очолюють троє представників Радикальної партії: Віктор Галасюк - Комітет з питань промислової політики і підприємництва; Сергій Скуратівський - Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та Сергій Рибалка - Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності.