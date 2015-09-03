МЗС: За місцевими виборами в Україні спостерігатимуть 700 представників ОБСЄ
На запрошення України спостерігачами на місцеві вибори прибудуть представники низки міжнародних організацій.
Про це на брифінгу повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.
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"На запрошення України Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи ухвалили рішення направити до України такі спостережні місії: 31-го серпня до Києва прибула передова група Бюро з демократичних інститутів ОБСЄ з метою підготовки розгортання спостережної місії. Передбачається розгортання 600 короткострокових та 100 довгострокових спостерігачів. Бюро конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи ухвалило рішення сформувати місію спостерігачів, яка перебуватиме у нашій державі з 22 по 26 жовтня. Також Європейським парламентом опрацьовується рішення про направлення спостерігачів", - зазначила Беца.